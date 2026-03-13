Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 13:47

Замёрзшие отец с сыном в Эвенкии не дошли до спасительного жилья всего 50 метров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / woff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / woff

Замёрзшие насмерть отец с сыном в Эвенкии не дошли до избушки всего 50 метров. В красноярском Следкоме рассказали, что 51-летний мужчина и четырёхлетний мальчик могли отправиться на снегоходе на охоту, а когда решили осмотреть второй домик, техника сломалась и они решили вернуться обратно.

«Тела обнаружены в 50 метрах от первой избушки», — сказал собеседник РИА «Новости».

В пресс-службе СК сообщили, что тела находились в 50 километрах от посёлка Тура Эвенкийского муниципального округа. Возбуждено уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Родители погибших в Звенигороде мальчиков столкнулись с травлей в соцсетях
Родители погибших в Звенигороде мальчиков столкнулись с травлей в соцсетях

Тем временем в Подмосковье продолжается поисковая операция. В Звенигороде трое подростков отправились на пикник в честь 8 Марта и вышли на Москву-реку, после чего провалились под лёд. Обнаружено уже два тела, третьего ребёнка до сих пор ищут. Семьям погибших оказывают психологическую поддержку.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Хакасия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar