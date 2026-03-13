Замёрзшие отец с сыном в Эвенкии не дошли до спасительного жилья всего 50 метров

Замёрзшие насмерть отец с сыном в Эвенкии не дошли до избушки всего 50 метров. В красноярском Следкоме рассказали, что 51-летний мужчина и четырёхлетний мальчик могли отправиться на снегоходе на охоту, а когда решили осмотреть второй домик, техника сломалась и они решили вернуться обратно.

«Тела обнаружены в 50 метрах от первой избушки», — сказал собеседник РИА «Новости».

В пресс-службе СК сообщили, что тела находились в 50 километрах от посёлка Тура Эвенкийского муниципального округа. Возбуждено уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Тем временем в Подмосковье продолжается поисковая операция. В Звенигороде трое подростков отправились на пикник в честь 8 Марта и вышли на Москву-реку, после чего провалились под лёд. Обнаружено уже два тела, третьего ребёнка до сих пор ищут. Семьям погибших оказывают психологическую поддержку.