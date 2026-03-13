«Не ампутировать, а лечить»: В Госдуме оценили идею усложить развод

В Госдуме одобрили идею пересмотреть процедуру расторжения брака через «Госуслуги». Депутат Виталий Милонов в беседе с 360.ru высказался в поддержку предложения члена Общественной палаты Натальи Москвитиной сделать процесс более сложным.

По мнению парламентария, лёгкий развод в одно касание вредит институту семьи. Если у пары наступил кризис, не нужно сразу хвататься за «ампутацию». Людям, скорее всего, просто требуется помощь, а не окончательный разрыв.

Милонов уверен: многие браки можно было бы сохранить, если бы супруги не воспринимали семейные узы как нечто факультативное, похожее на дружбу. Усложнение процедуры заставит задуматься и не принимать скоропалительных решений.

Депутат привёл образное сравнение с зубами: кто постоянно их удаляет, рискует остаться беззубым. В рамках инициативы предлагается подключать к работе с парами психологов, медиаторов и адвокатов, чтобы помочь людям преодолеть кризис, а не бежать разводиться при первой ссоре.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме обсуждают законопроект об обязательном психологическом консультировании для пар перед разводом. Эксперты поддерживают идею, отмечая, что профессиональная помощь может спасти часть браков и снизить накал конфликтов, однако выражают озабоченность по поводу недостаточной квалификации многих современных психологов-медиаторов.