Мать утопила дочь-инвалида из-за страха за её будущее

Правоохранительные органы японской префектуры Тиба задержали 58-летнюю Чиеко Сайто по подозрению в убийстве 29-летней дочери Каны. Женщина также пыталась покончить с собой после случившегося. Эту информацию распространило издание Japan Today.

Утром 8 марта в городе Мобара подозреваемая, применив силу, погрузила голову дочери в воду, которую предварительно набрала в ящик. Для потерпевшей это действие оказалось смертельным.

У Каны с рождения были тяжёлые нарушения здоровья, и её мать, Чиеко Сайто, все эти годы самоотверженно ухаживала за ней — как дома, так и привлекая возможности специальных медицинских учреждений.

На допросе японка не стала отрицать причастность к гибели дочери и рассказала следователям, что решилась на это из-за гнетущего чувства безысходности и тревоги за то, что ждёт её ребёнка впереди — именно эти переживания подтолкнули её к преступлению.

Сигнал о произошедшем поступил от очевидца, что позволило полиции оперативно задержать подозреваемую. В настоящее время представители закона выясняют все обстоятельства этого дела и более глубоко изучают мотивы, подтолкнувшие женщину к роковому шагу.

