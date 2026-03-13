Мать утопила дочь-инвалида из-за страха за её будущее
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media
Правоохранительные органы японской префектуры Тиба задержали 58-летнюю Чиеко Сайто по подозрению в убийстве 29-летней дочери Каны. Женщина также пыталась покончить с собой после случившегося. Эту информацию распространило издание Japan Today.
Утром 8 марта в городе Мобара подозреваемая, применив силу, погрузила голову дочери в воду, которую предварительно набрала в ящик. Для потерпевшей это действие оказалось смертельным.
У Каны с рождения были тяжёлые нарушения здоровья, и её мать, Чиеко Сайто, все эти годы самоотверженно ухаживала за ней — как дома, так и привлекая возможности специальных медицинских учреждений.
На допросе японка не стала отрицать причастность к гибели дочери и рассказала следователям, что решилась на это из-за гнетущего чувства безысходности и тревоги за то, что ждёт её ребёнка впереди — именно эти переживания подтолкнули её к преступлению.
Сигнал о произошедшем поступил от очевидца, что позволило полиции оперативно задержать подозреваемую. В настоящее время представители закона выясняют все обстоятельства этого дела и более глубоко изучают мотивы, подтолкнувшие женщину к роковому шагу.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии суд приговорил женщину к году ограничения свободы за гибель восьмимесячного сына. Как установило следствие, мать хранила на кухне два газовых баллона — прямо рядом с плитой. Они разгерметизировались, начался пожар. В это время в помещении находился младенец. Ребёнок получил ожоги половины тела и скончался в больнице.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.