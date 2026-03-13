13 марта, 14:38

Azur Air начала отменять рейсы после предупреждения Росавиации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала о приостановке выполнения чартерных рейсов авиакомпании Azur Air в Паттайю. Данное решение затронет вылеты из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга, начиная с 25 марта.

«С 25 марта чартерные рейсы Azur Air в Паттайю из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга выполняться не будут. Рейсы из этих городов на Пхукет будут продолжены», — говорится в сообщении.

Рейсы в Паттайю, организованные туроператорами Anex, Fun&Sun и «Интурист» на самолётах Azur Air, завершатся на месяц раньше запланированного. Это связано с рекомендацией Росавиации авиакомпании сократить количество рейсов для решения проблем с задержками и восстановления графика. Туристам, чьи поездки запланированы после 25 марта, предложено сменить авиаперевозчика или выбрать другое направление. Возможные доплаты будут зависеть от выбранного варианта.

Туроператор Fun&Sun уточнил, что клиенты могут сохранить бронирование отеля, самостоятельно купив билеты, или переоформить тур на другие рейсы или направления. Помимо Azur Air, в Паттайю летают чартеры «Икар» (для Coral Travel и Pegas Touristik), а также прямые рейсы «Аэрофлота» в Бангкок с последующим трансфером. Из Самары и Уфы прямых рейсов в Паттайю нет, но возможны перелеты в Бангкок с пересадками, например, через Москву на рейсах «Аэрофлота».

Azur Air сократит штат на 6% после проверок и жалоб на постоянные задержки рейсов

Накануне Росавиация рекомендовала авиакомпании Azur Air повысить уровень безопасности полётов. Соответствующее решение приняли после проверки, проведённой Ространснадзором.

Наталья Демьянова
