В Подмосковье задержали замглавы Звёздного городка по делу о взятках на 10 млн рублей
В Подмосковье вскрыта коррупционная схема с участием высокопоставленного чиновника из закрытого административно-территориального образования. Возбуждено уголовное дело. Фигурантами стали первый заместитель главы ЗАТО городской округ Звёздный городок, четверо предпринимателей и двое посредников. Их подозревают в получении взяток, посредничестве и даче взяток.
По версии следствия, с 2023 по 2025 год глава городского округа и его заместитель получили от коммерсантов шесть взяток на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Деньги передавали лично и через посредников за общее покровительство по муниципальным контрактам — благоустройство и ремонт зданий.
«В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки, посредничестве и даче взятки», — заявили Life.ru в пресс-службе СУ СК России по Московской области.
Сейчас проводятся следственные действия. Замглавы и остальным фигурантам готовятся предъявить обвинения.
Напомним, глава Звёздного Городка Евгений Баришевский, подозреваемый в получении крупной взятки, был помещён под домашний арест решением Тверского суда, который отказал следствию в аресте. Баришевский обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), подробности дела пока неизвестны.
