«Главное — выжить»: Звезда «Громовых» ввязалась в тяжёлую авантюру

Актриса Глафира Тарханова, известная по сериалу «Громовы», заинтриговала поклонников необычным постом в соцсетях. Звезда намекнула, что решилась на неожиданный шаг, но не стала раскрывать подробности. По словам актрисы, происходящее напоминает ей сюжет кино.

«К такому даже мои нервные клетки пока не адаптировались… Главное — выжить, выплыть и умудриться получить удовольствие, а ещё, как обычно у актёров, порадовать зрителей!» — написала Тарханова.

Артистка призналась, что чувствует себя словно героиня сериала, которая не знает, какие события ждут её в следующей серии. Подписчики сразу начали строить версии — от нового проекта до кардинальных перемен в личной жизни. Сама Тарханова пока не стала раскрывать деталей, лишь подчеркнув, что происходящее для неё — настоящая авантюра.

Ранее фанатов заинтриговала 44-летняя Вера Брежнева, которая выложила в соцстеях публикацию с массивыным кольцом на безымянном пальце. Сама артистка пока не прокомментировала предположения о возможной помолвке.