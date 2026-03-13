«Возьмём Одессу и обнимемся»: Актёр Торсуев вспомнил последний разговор с покойным Скромным

Актёр Владимир Торсуев, сыгравший в фильме «Приключения Электроника», поделился воспоминаниями о последних месяцах жизни своего коллеги Василия Скромного. Несмотря на расстояние и политические сложности, друзья сохранили связь.

Василий, живший в Одессе, по словам Владимира, всегда тепло относился к России. Многие общие знакомые оказались предателями, но их дружба устояла. Примерно полгода назад Торсуев передал товарищу слова, полные надежды.

«Скоро возьмём Одессу – придём и обнимемся», — приводит kp.ru слова артиста. Ответ пришёл незамедлительно: «Да, конечно, я вас жду».

Владимир тогда и помыслить не мог, что встрече не суждено сбыться. Смерть Скромного стала полной неожиданностью для его коллеги, ведь ещё несколько месяцев назад ничто не предвещало беды. Торсуев твёрдо намерен при первой же возможности отправиться в Одессу, чтобы посетить могилу друга.

Ранее стало известно, что на 62-м году жизни в Одессе умер актёр Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева по прозвищу Гусь в культовом фильме «Приключения Электроника». О смерти сообщили друзья артиста и местные издания. Последние месяцы Скромный тяжело болел — у него обнаружили рак.