В Осаке из-под земли выросла гигантская труба — как в Super Mario

В японской Осаке во время канализационных работ из-под земли неожиданно поднялась огромная металлическая труба. В соцсетях инцидент уже сравнили с игрой Super Mario, где герои появляются из таких же зелёных конструкций.

ЧП произошло утром 12 марта рядом со станцией JR Umeda. По данным местных СМИ, конструкция длиной около 30 метров и диаметром 3,5 метра внезапно вышла на поверхность и поднялась примерно на 10 метров.

Труба пробила асфальт и почти упёрлась в эстакаду над дорогой. Этот участок относится к одной из ключевых магистралей города, поэтому происшествие быстро вызвало серьёзные заторы.

К счастью, никто не пострадал. Однако движение пришлось перекрыть примерно на 600-метровом участке в обе стороны, а длина пробки утром достигала около 10 километров.

Позже выяснилось, что это была не канализационная труба, а специальная вертикальная конструкция, которую используют при подземных работах, чтобы сдерживать грунт. Чтобы опустить её обратно, специалисты просверлили отверстия и начали заливать внутрь воду.

Сейчас власти выясняют точную причину случившегося. В японском сегменте интернета тем временем уже шутят, что это был «самый реалистичный уровень Super Mario», но признают: если бы труба вырвалась наружу в более оживлённый момент, последствия могли быть куда серьёзнее.