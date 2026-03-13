«Стесняются мужики»: Военный священник рассказал, почему мужчины в погонах боятся показаться верующими

Протоиерей Андрей Канев, занимающий должность помощника командующего войсками ЦВО по работе с верующими военнослужащими, затронул важный вопрос о недостаточности внешних проявлений веры без соответствующего внутреннего преображения. Он отметил, что ряд военнослужащих, активно использующих символику веры, такую как «тактические» кресты и специализированные шевроны, тем не менее испытывают неловкость при совершении открытого крестного знамения в присутствии сослуживцев.

«Стесняются наши мужики показать себя верующими. Как будто вера делает тебя слабым... Но выходя на боевую задачу, уже всё равно, что подумают о тебе люди, если увидят, что ты молишься. Остаёшься только ты и Бог», — сказал он в беседе с православным телеканалом «Союз».

Священник напомнил завет Александра Суворова о том, что учить «неверное войско» — всё равно что точить перекалённое железо, которое сломается при первом ударе. Поэтому ключевая задача военного духовенства сегодня — не просто распространять религиозную атрибутику, а помочь бойцам обрести глубокую внутреннюю веру, делающую их по-настоящему несокрушимыми.

Ранее китайский доброволец с позывным Машина, служащий в 7-й десантно-штурмовой бригаде «Святой Георгий», принял православное крещение на передовой в зоне специальной военной операции. Церемонию провёл помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Дмитрий Быков, известный как Крёстный. На церемонии присутствовали боевые товарищи добровольца, ставшие ему близкими людьми.