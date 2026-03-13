13 марта, 16:31

Лукашенко пригрозил «жесточайшим ответом» при повторении 2020-го

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любые попытки смены власти через уличные беспорядки получат максимально жёсткий ответ. По его словам, власти готовы действовать решительно в случае повторения подобных событий.

«Если кто-то попробует повторить 2020 год, а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, — реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать», — сказал блорусский лидер.

Лукашенко напомнил о событиях 2020 года, когда после президентских выборов в стране проходили масштабные акции протеста. Он подчеркнул, что власти извлекли уроки из той ситуации.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал указ о помиловании 18 заключённых. Известно, что 15 из них совершили преступления экстремистской направленности. Большинство — 11 человек — являются женщинами.

Полина Никифорова
