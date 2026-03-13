Египетский персонал раскрыл, туристы из каких стран доводят их до белого каления

Персонал отелей Египта рассказал, от каких туристов они в ужасе. В беседе с АБН24 представители гостиничного бизнеса Хургады и Шарм-эль-Шейха пояснили, что отношение к гостям зависит не от национальности, а от их поведения и культуры общения.

По словам персонала, многие путешественники ошибочно полагают, что качество обслуживания напрямую связано с их паспортом, однако на деле всё решает манера поведения. Египтяне сразу считывают гостя ещё на стойке регистрации: если человек вежлив и проявляет уважение, ему готовы прощать мелкие недочёты и помогать по любым вопросам. Национальность здесь не играет никакой роли.

Эталонными клиентами для египтян стали немцы. Их ценят за педантичность, спокойствие и отсутствие склонности к конфликтам. Немецкие туристы планируют отпуск до мелочей, бронируют развлечения задолго до поездки, никогда не спорят о ценах и любые спорные моменты решают исключительно в рамках официальных процедур, не устраивая скандалов на публику. Для местного бизнеса такое поведение — гарантия стабильности и предсказуемости.

Россияне же оказались самой неоднозначной категорией гостей. Гиды и менеджеры признаются, что наши соотечественники — натуры увлекающиеся и порывистые. Они легко поддаются настроению, из-за чего часто меняют планы в последнюю минуту, отказываются от уже оплаченных экскурсий и пытаются торговаться везде, где только можно. Для организаторов это оборачивается убытками: автобусы заказаны, гиды наняты, а билеты уже не продать.

Ещё одна боль египетского персонала — манера общения русских туристов. Любые претензии к сервису или номеру они предпочитают высказывать громко, эмоционально и при максимальном скоплении народа, требуя мгновенного решения. При этом они редко обращаются в официальные инстанции, надеясь на быстрый результат.

Однако, как ни странно, именно россиян в Египте любят едва ли не больше всех. За внешней эмоциональностью персонал разглядел искренность, щедрость и живой интерес к местной культуре. Русские туристы оставляют в стране значительно больше денег, чем европейцы. Они дольше отдыхают, не скупятся на чаевые и с удовольствием вступают в неформальное общение с местными.

В итоге складывается двойственная картина: одних и тех же россиян в отелях иногда побаиваются из-за непредсказуемости, но на рынках и в экскурсионных бюро их обожают за душевность и готовность платить. Главный секрет хорошего отдыха в Египте, по словам персонала, прост — достаточно быть вежливым, улыбаться и относиться к людям с уважением. Тогда любой гость, на каком бы языке он ни говорил, станет желанным.

