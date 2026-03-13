13 марта, 17:27

В Подмосковье клопы заживо едят пациентов больницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akos Nagy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akos Nagy

Пациенты Реутовской клинической больницы в Подмосковье пожаловались на укусы постельных клопов. Из-за ситуации часть людей начали переводить в другие медицинские учреждения. Об этом пишет SHOT.

Жалобы поступили от находящихся на лечении в корпусе на улице Ленина. Люди сообщают о сильном зуде, покраснениях на коже и появлении волдырей после укусов. Больше всего обращений зафиксировано в отделениях неврологии и кардиологии. Врачи начали принимать меры для снижения риска новых случаев.

Некоторых пациентов уже выписали, остальных распределяют по другим больницам региона. Это делают, чтобы освободить помещения для санитарной обработки. В третьем корпусе медучреждения провели дезинфекцию. Специалисты осматривают палаты, кровати и медицинский инвентарь, чтобы определить источник появления насекомых.

От книг до одежды: В домах россиян найдены «существа-невидимки»

Ранее сообщалось, что москвичу в популярном супермаркете продали апельсины с личинками. В магазине извинились за случившееся и вернули деньги за товар. Сам клиент признаётся: после этого случая у него появилась новая фобия — доставка фруктов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
