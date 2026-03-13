Синод РПЦ освободил митрополита Нестора от должности после покаянного письма
Обложка © Wikipedia / Даниил Набережный
Митрополит Нестор (Евгений Сиротенко), ранее занимавший пост патриаршего экзарха Западной Европы, был освобождён от должности. Причиной послужило его собственное признание, направленное патриарху Кириллу, в котором он раскаялся в поступках, смутивших верующих.
Согласно сообщению Московской Патриархии, в своем покаянном письме митрополит Нестор выразил готовность принять любое решение главы РПЦ, вплоть до самого сурового. На его место назначен митрополит Марк.
«Я понимаю, что принес соблазн в церковную среду (…) я вижу, скольких людей я подвёл и заставил переживать. Поэтому я с твёрдой готовностью приму любое Ваше решение — вплоть до самого сурового», — говорится в письме священника.
Вместо него, должность экзарха Западной Европы занял митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
В 2025 году митрополит Нестор был временно лишен полномочий по управлению экзархатом Западной Европы. Патриархия подтвердила факт начала церковно-судебного разбирательства в отношении его персоны, не вдаваясь в подробности. Согласно информации, распространенной средствами массовой информации, причиной послужили сведения о его участии в профессиональных покерных играх.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.