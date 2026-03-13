Синод РПЦ освободил митрополита Нестора от должности после покаянного письма

Митрополит Нестор (Евгений Сиротенко), ранее занимавший пост патриаршего экзарха Западной Европы, был освобождён от должности. Причиной послужило его собственное признание, направленное патриарху Кириллу, в котором он раскаялся в поступках, смутивших верующих.

Согласно сообщению Московской Патриархии, в своем покаянном письме митрополит Нестор выразил готовность принять любое решение главы РПЦ, вплоть до самого сурового. На его место назначен митрополит Марк.

«Я понимаю, что принес соблазн в церковную среду (…) я вижу, скольких людей я подвёл и заставил переживать. Поэтому я с твёрдой готовностью приму любое Ваше решение — вплоть до самого сурового», — говорится в письме священника.

Вместо него, должность экзарха Западной Европы занял митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

В 2025 году митрополит Нестор был временно лишен полномочий по управлению экзархатом Западной Европы. Патриархия подтвердила факт начала церковно-судебного разбирательства в отношении его персоны, не вдаваясь в подробности. Согласно информации, распространенной средствами массовой информации, причиной послужили сведения о его участии в профессиональных покерных играх.