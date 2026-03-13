В Подмосковье 15-летний подросток поджёг две автозаправочные станции

В подмосковной Истре несовершеннолетний поджёг две АЗС. По данным правоохранителей, 15-летний подросток действовал по указанию третьих лиц. Начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова сообщила, что по факту произошедшего организована проверка.

Пожар на двух автоматизированных АЗС произошёл в пятницу. Очаги возгорания были зафиксированы на улице Школьной в посёлке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. В результате происшествия на заправках выгорели две бензоколонки. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Полицейские выяснили, что противоправное деяние совершил 15-летний подросток, уроженец города Москвы, который скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки личность правонарушителя была установлена», — рассказала Петрова.

По словам представителя МВД, несовершеннолетний на допросе в присутствии законных представителей пояснил, что действовал под влиянием неизвестных, которые давали ему указания посредством мобильной связи.

Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее жительница Новокузнецка сожгла автомобиль полиции по указке мошенников. Злоумышленница явилась на стоянку, расположенную возле отдела полиции «Левобережный», облила легковоспламеняющейся жидкостью служебный транспорт и подожгла. Весь процесс она фиксировала на камеру мобильного телефона. Полицейские, находившиеся в отделе, заметили полыхающее пламя и обезвредили злоумышленницу, когда та ещё не успела покинуть парковку.