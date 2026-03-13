13 марта, 19:13

В Подмосковье 15-летний подросток поджёг две автозаправочные станции

Обложка © Life.ru

В подмосковной Истре несовершеннолетний поджёг две АЗС. По данным правоохранителей, 15-летний подросток действовал по указанию третьих лиц. Начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова сообщила, что по факту произошедшего организована проверка.

Пожар на двух автоматизированных АЗС произошёл в пятницу. Очаги возгорания были зафиксированы на улице Школьной в посёлке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. В результате происшествия на заправках выгорели две бензоколонки. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Полицейские выяснили, что противоправное деяние совершил 15-летний подросток, уроженец города Москвы, который скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки личность правонарушителя была установлена», — рассказала Петрова.

По словам представителя МВД, несовершеннолетний на допросе в присутствии законных представителей пояснил, что действовал под влиянием неизвестных, которые давали ему указания посредством мобильной связи.

Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В Подмосковье задержали 19-летнего подозреваемого в попытке поджога машины ГАИ
Ранее жительница Новокузнецка сожгла автомобиль полиции по указке мошенников. Злоумышленница явилась на стоянку, расположенную возле отдела полиции «Левобережный», облила легковоспламеняющейся жидкостью служебный транспорт и подожгла. Весь процесс она фиксировала на камеру мобильного телефона. Полицейские, находившиеся в отделе, заметили полыхающее пламя и обезвредили злоумышленницу, когда та ещё не успела покинуть парковку.

Алена Пенчугина
