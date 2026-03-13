Лерчек призналась, что во время химиотерапии ощущает поддержку со всего мира

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек), аргентинец Луис Сквиччиарини, показал новые кадры блогера из больницы, где она проходит лечение от тяжёлой формы онкологии. На видео Лерчек рассказала с больничной койки о своём настрое и поблагодарила весь мир за поддержку.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Недавно Луис написал, что Валерию госпитализировали в клинику для проведения курса химиотерапии. По его словам, несмотря на тяжёлый диагноз, она сохраняет позитивный настрой и верит, что скоро ей станет лучше.

Ранее подруга блогера Кристина Дудкова рассказала о настрое Валерии перед химиотерапией. Она отметила, что у Лерчек максимально позитивный настрой, она верит в лучшее, в чудо, которое случается. Оптимизм проявляется не только словами, но и действиями — блогер активно готовится к терапии, окружённая поддержкой близких.