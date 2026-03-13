Военный лётчик считает, что экипаж KC-135 испугался, и это привело к крушению

Российский военный эксперт озвучил свою версию крушения американского самолёта-заправщика KC-135 над Ираком. Заслуженный военный лётчик Владимир Попов высказал мнение в разговоре с изданием аif.ru.

Генерал-майор предположил, что причиной падения могла стать аварийная ситуация в воздухе. Он связал её с действиями иранских сил. Попов пояснил, что запуск ракет противовоздушной обороны мог спровоцировать резкие манёвры экипажей. По его словам, при угрозе поражения самолёты должны немедленно разъединяться и выполнять уклоняющиеся действия.

«Когда сбивают большой беспилотник, всё равно образуется огненный шар. Это значит, сработала ракета-перехватчик. Топливо, которое находилось на борту дрона или крылатой ракеты, и взрывчатое вещество могли сдетонировать. Взрыв будет мощный, его будет видно», — отметил генерал.

Он также добавил, что ракеты могли не поразить самолёты напрямую, но создать напряжённую обстановку. В результате один борт потерял управление и упал, а второй смог добраться до аэродрома.

«Ракеты ПВО могли спровоцировать манёвр в воздухе. Самолёты, когда увидели, что по ним работают ракеты, стали уходить от удара вместе с заправляемым самолётом. Они сразу отцепляются и начинают маневрировать, набирать высоту или опускаться резко вниз, влево, вправо. Хаотичность этих движений могла привести к столкновению воздушных судов. Испугали их, грубо говоря», — считает Попов.

Ранее центральное командование Вооружённых сил США сообщило о потере самолёта-заправщика KC-135. Инцидент произошёл в ходе военной операции против Ирана. По данным американской стороны, один самолёт упал на западе Ирака, а другой благополучно приземлился.