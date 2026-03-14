Средняя наценка на продукты «первой цены» составила 3,1%

Средний уровень наценок на социально значимые товары «первой цены» в федеральных торговых сетях составил 3,1%. Анализ провели по крупнейшим розничным сетям России. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

В ведомстве уточнили, что показатель значительно снизился по сравнению с началом мониторинга в 2021 году. Тогда средний уровень наценок достигал 22,2%.

«Средний уровень наценок в опрашиваемых «федеральных» торговых сетях по товарам «первой цены» по сравнению с началом мониторинга в 2021 году снизился на 19,1% (с 22,2% до 3,1%)», — сообщили в ФАС.

В службе также привели данные о доле продаж таких товаров. По итогам четвёртого квартала 2025 года объём реализации продукции «первой цены» составил 29% от общего объёма продаж социально значимых продовольственных товаров. ФАС отметила, что по ряду позиций средний уровень наценок оказался отрицательным. В частности, речь идёт о моркови — минус 19,8%, белокочанной капусте — минус 10,3%, куриных яйцах — минус 6,9%, гречневой крупе — минус 4,2%, свёкле — минус 3,4% и сезонных яблоках — минус 1,3%.

Служба пояснила, что продолжит анализировать средневзвешенные закупочные и розничные цены на продовольственные товары. Ведомство также будет отслеживать объёмы закупки и реализации продукции. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС намерена принимать меры реагирования и пресекать нарушения.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала рост цен на товары и услуги в России. По её словам, подорожание наблюдается не только в РФ, но и в других странах. Парламентарий отметила, что увеличение стоимости жизни связано с процессами в мировой и российской экономике. Она подчеркнула, что для понимания причин роста цен необходимо следить за экономической ситуацией.