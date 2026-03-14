План «Ковёр» ввели сразу в трёх аэропортах России

Росавиация ввела временные ограничения на работу сразу трёх аэропортов на юге и в центре России. План «Ковёр» действует в воздушных гаванях Краснодара, Калуги и Волгограда.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. При этом в Краснодаре действуют дополнительные меры — согласно NOTAM, аэропорт Пашковский сейчас принимает и отправляет рейсы только в строго определенное время: с 9 утра до 11 вечера по московскому времени.

Что касается Калуги и Волгограда, там работа воздушных гаваней приостановлена полностью до особого распоряжения. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов в авиакомпаниях.

Ранее ассоциация туроператоров России проинформировала о приостановке выполнения чартерных рейсов авиакомпании Azur Air в Паттайю. С 25 марта чартерные рейсы Azur Air в Паттайю из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга выполняться не будут. Туристам предложено сменить авиаперевозчика или выбрать другое направление.