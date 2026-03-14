Сбой оборудования парализовал работу всех аэропортов Вашингтона

Все аэропорты Вашингтона приостановили работу из-за сбоя оборудования. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США. Не работают аэропорты «Рейган», «Даллес» и «Балтимор».

Представители FAA добавили, что причиной временной остановки работы аэропортов стал химический запах, источник которого выясняется.

Ранее стало известно, что национальная авиакомпания Катара выполнит вывозной рейс в Москву. Рейс авиакомпании Qatar Airways запланирован на 14 марта. Самолёт вылетит из Дохи. Вылет запланирован на 11:40 по местному времени, которое совпадает с московским.