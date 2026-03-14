Онкобольной Лерчек поставили в шею порт-систему для химиотерапии

Гражданский муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини рассказал о новом этапе лечения. Медики установили девушке специальное устройство для проведения химиотерапии.

«Лере Чекалиной установили в шею специальную порт-систему для химиотерапии, которая идёт прямо в крупную вену», — написал он в соцсетях.

Напомним, недавно у блогера диагностировали тяжёлую форму онкологии, и врачи уже начали курс химиотерапии. Из-за лечения под вопросом оказалось и ближайшее судебное заседание. Ранее сообщалось, что заседание Гагаринского суда Москвы по делу Лерчек, назначенное на 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии, который проходит подсудимая.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к правоохранительной системе с призывом проявить милосердие к блогеру Чекалиной, у которой диагностировали тяжёлую форму онкологии. Он подчеркнул, что государственная система наказания должна характеризоваться не только жёсткостью, но и гуманизмом. Если тяжёлый диагноз подтверждается, нет смысла в суровых мерах. Последний жизненный срок Лерчек должна провести в кругу семьи, подытожил депутат.