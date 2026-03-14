Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 01:40

Онкобольной Лерчек поставили в шею порт-систему для химиотерапии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Гражданский муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини рассказал о новом этапе лечения. Медики установили девушке специальное устройство для проведения химиотерапии.

«Лере Чекалиной установили в шею специальную порт-систему для химиотерапии, которая идёт прямо в крупную вену», — написал он в соцсетях.

Напомним, недавно у блогера диагностировали тяжёлую форму онкологии, и врачи уже начали курс химиотерапии. Из-за лечения под вопросом оказалось и ближайшее судебное заседание. Ранее сообщалось, что заседание Гагаринского суда Москвы по делу Лерчек, назначенное на 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии, который проходит подсудимая.

Лерчек призналась, что во время химиотерапии ощущает поддержку со всего мира
Лерчек призналась, что во время химиотерапии ощущает поддержку со всего мира

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к правоохранительной системе с призывом проявить милосердие к блогеру Чекалиной, у которой диагностировали тяжёлую форму онкологии. Он подчеркнул, что государственная система наказания должна характеризоваться не только жёсткостью, но и гуманизмом. Если тяжёлый диагноз подтверждается, нет смысла в суровых мерах. Последний жизненный срок Лерчек должна провести в кругу семьи, подытожил депутат.

