Слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об отходе от международного права ставят под вопрос западную поддержку Украины. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

В публикации указывается, что заявление фон дер Ляйен свидетельствует о двойных стандартах Запада. Автор считает, что защита западных интересов на Украине прикрывалась мнимым стремлением защитить миропорядок.

«Урсула фон дер Ляйен объявила международное право устаревшим. <…> Конечно, это не очень приятное зрелище, когда самый влиятельный человек в Европе легкомысленно ставит под сомнение то, чему мир должен был научиться у Второй мировой войны: верховенство права, запрет применения силы, дипломатию», — отмечается в материале.

В статье также говорится, что подобные заявления отражают двойственные подходы западной политики. Автор указывает, что поддержка Украины объяснялась защитой международного порядка. На этом фоне дискуссия о значении международного права вызывает новые вопросы. Издание отмечает, что после таких заявлений европейским странам придётся обсуждать собственную позицию. В частности, в статье говорится, что в случае признания международного права устаревшим возникает вопрос о целях дальнейшей поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина никак не помогает Штатам (в частности, в отражении атак иранских беспилотников), больно ударило по имиджевым планам Киева. Помощь американцам дронами на Ближнем Востоке была частью стратегии Владимира Зеленского. Киев пытался позиционировать себя не просто как получателя помощи, а как ценного союзника, который вносит вклад в безопасность самих Штатов. Однако слова американского лидера фактически перечеркнули эту версию.