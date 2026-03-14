Посол Ирана в РФ сообщил о возможной встрече Путина и Хаменеи на саммите

Посол Ирана в Москве Казем Джалали допустил встречу российского лидера Владимира Путина и нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в этом году. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

Дипломат отметил, что встреча может состояться в ходе Каспийского саммита в Тегеране. Он пояснил, что сроки проведения саммита уже определили. Посол также добавил, что Иран благодарен Путину за соболезнования по поводу гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также за поздравления его преемника.

«Конечно, всё это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период (текущего конфликта США и Израиля с Ираном. — Прим. Life.ru). В любом случае мы определили дату, когда должен состояться Каспийский саммит в Тегеране, он пройдёт в этом году. Если этот саммит состоится, то там, думаю, как это обычно бывает, пройдут встречи», — сказал Джалали.

Ранее в Кремле ответили, когда ждать следующую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Сообщается, что Москва не получила новых предложений об организации встречи двух лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лаконично ответил «нет» на соответствующий вопрос журналистов. Он также подчеркнул, что речь не идёт о Будапеште как возможной площадке для саммита.