Минтруд РФ планирует обновить правила назначения единого пособия многодетным

Минтруд России представил обновлённые правила назначения единого пособия многодетным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Новые правила скорректированы с учётом принятия закона о сохранении выплат для многодетных семей. В них отражена норма, внесённая в федеральное законодательство по поручению президента. Ведомство пояснило, что Соцфонд пересмотрит отказы, вынесенные с начала года, и назначит выплаты семьям, подпадающим под новые правила. Ожидается, что новые правила позволят дополнительно получить поддержку государства порядка 74 тысячам многодетных семей.

«Минтруд представил на общественное обсуждение обновлённые правила назначения единого пособия, скорректированные с учётом принятия закона о сохранении выплат для многодетных семей при небольшом превышении уровня дохода над установленным критерием нуждаемости», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что единое пособие в России будут получать семьи с тремя и более детьми, чей доход не более чем на 10 процентов превышает уровень прожиточного минимума. Благодаря нововведению количество многодетных семей, имеющих право на получение пособия, может вырасти почти в полтора раза — с 20 до почти 30 процентов от общего числа.