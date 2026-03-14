Стало известно, когда завершится отопительный сезон в России

Отопление в многоквартирных домах отключают только после того, как столбик термометра пять дней подряд не опускается ниже плюс восьми градусов, при этом внезапная жара посреди холодов не ускорит этот процесс, сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Среднесуточная температура должна держаться выше +8 градусов на протяжении пяти суток. Причём считают её не по дневному теплу, а по восьми замерам в день, включая холодные ночи.

Даже если внезапная жара простоит пять дней, это не повод выключать котельные, особенно в Сибири. Парламентарий привёл пример с Иркутском: там кратковременное потепление может резко смениться морозами, а запускать систему заново — процесс долгий и технологически сложный. Поэтому власти опираются не только на текущие показатели, но и на прогнозы синоптиков.

К тому же батареи во всём городе остывают не одновременно. В первую очередь тепло отключают на заводах и в офисах. Жилой сектор отключают поэтапно, а дольше всего система будет греть социальные учреждения — больницы, детсады и школы.

Ранее в Москве зафиксировали второй подряд мартовский рекорд тепла. К 13:00 13 марта максимальная температура воздуха в столице, замеренная на базовой метеостанции на ВДНХ, достигла 12,3 градуса по цельсию. Это на 0,8° выше чем было в этот день в 2002 году.