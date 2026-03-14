Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 03:32

Песков: Москва нацелена на экономическое сотрудничество с Венесуэлой

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов с Венесуэлой. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии. По его словам, на повестке дня остаются проекты сотрудничества. Ранее он уже сообщал, что Венесуэла остаётся для России дружественной страной.

«Мы продолжаем быть в контакте (с Каракасом. — Прим. Life.ru), ведём диалог, мы сохраняем заинтересованность в экономическом взаимодействии. На повестке дня остаются проекты сотрудничества», — сказал Песков.

Песков: Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и готова содействовать миру
Ранее Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую проведение сделок с участием венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Документ разрешает американским компаниям проводить стандартные коммерческие операции с венесуэльской нефтью: от закупки и хранения до транспортировки и переработки. Главное условие — эти действия должны быть направлены на последующий ввоз продукции в США. В документе подчёркивается, что выданное разрешение не действует в отношении сделок, к которым причастны лица или компании, находящиеся в России, Иране, КНДР или на Кубе, а также зарегистрированные по законодательству этих государств.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Венесуэла
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar