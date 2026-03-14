Песков: Москва нацелена на экономическое сотрудничество с Венесуэлой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов с Венесуэлой. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Ранее он уже сообщал, что Венесуэла остаётся для России дружественной страной.

«Мы продолжаем быть в контакте (с Каракасом. — Прим. Life.ru), ведём диалог, мы сохраняем заинтересованность в экономическом взаимодействии. На повестке дня остаются проекты сотрудничества», — сказал Песков.

Ранее Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую проведение сделок с участием венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Документ разрешает американским компаниям проводить стандартные коммерческие операции с венесуэльской нефтью: от закупки и хранения до транспортировки и переработки. Главное условие — эти действия должны быть направлены на последующий ввоз продукции в США. В документе подчёркивается, что выданное разрешение не действует в отношении сделок, к которым причастны лица или компании, находящиеся в России, Иране, КНДР или на Кубе, а также зарегистрированные по законодательству этих государств.