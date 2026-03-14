Посол Российской Федерации в Румынии Владимир Липаев сообщил, что Бухарест передаёт киевскому режиму вооружение и военную технику советского производства, хранящиеся на румынских складах. Об этом пишет ТАСС.

«Конкретные объёмы и номенклатуру военной помощи, переданной Киеву, румынское руководство старается не разглашать, ссылаясь на то, что такая информация может быть использована для «дестабилизации внутриполитической обстановки», — поделился дипломат.

Липаев отметил, что достоверно зафиксирован факт передачи киевскому режиму одного зенитного ракетного комплекса Patriot. Кроме того, ссылаясь на утечки в средствах массовой информации, дипломат сообщил, что на Украину были отправлены советские вооружения и техника, хранившиеся на румынских складах, а также налажены поставки боеприпасов советских и российских калибров, производимых на румынских предприятиях.

Тем временем, жители Харьковской области активно помогают российским спецслужбам. Один из местных жителей стал для украинских военных «серым фоном». Мужчина научился быть настолько незаметным, что спецназовцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) перестали обращать на него внимание. Это позволяло ему узнавать подробности всех переговоров и передавать информацию российским спецслужбам.