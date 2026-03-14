14 марта, 07:05

Посольство Украины в Москве остаётся собственностью Киева

Здание посольства Украины в Москве остаётся украинской госсобственностью, и его статус защищён международным правом. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В дипведомстве подчеркнули, что вопросы подобного рода регулируются Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Документ гарантирует неприкосновенность дипломатической недвижимости независимо от разрыва отношений или вооружённого конфликта.

«Таким образом, ни разрыв дипломатических отношений, ни вооружённый конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости», — добавили в МИД.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Будапеште к зданию посольства Украины кто-то подкинул отрубленную свиную голову. В соцсетях предполагают, что таким образом венгры выказывают своё недовольство угрозами Владимира Зеленского и других европейских политиков в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.


Владимир Озеров
