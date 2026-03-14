14 марта, 07:34

Первая магнитная буря весны длится на Земле уже 9 часов

Активность на Солнце, зафиксированная ИКИ РАН. Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Планету накрыла затяжная магнитная буря, вызванная гигантской дырой на Солнце, — она длится уже девять часов без спада. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

С полуночи по московскому времени фиксируется устойчивое возмущение магнитосферы. Индекс бури держится на уровне G1.7, что соответствует среднему событию. Причина — резкий скачок скорости солнечного ветра до 700 км/с при норме 300–400 км/с. Ветер разогнался из-за корональной дыры на светиле и пока не думает спадать.

Прогноз предполагает продолжение возмущений в ближайшие двое-трое суток, хотя возможны кратковременные перерывы. Бури такого уровня способны влиять на энергосистемы и радиосвязь в высоких широтах. В средней полосе и на юге воздействие слабое.

Ранее Life.ru предупреждал, что из-за огромной дыры на Солнце наверняка появятся магнитные бури. Образование отличается не только исполинским размером, но и формой, напоминающей гигантский разлом. Это происходит уже не меньше месяца.

Владимир Озеров
