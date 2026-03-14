Киев вновь остался без света после ночных атак ВС РФ

Киев вновь испытывает серьёзные проблемы с электроснабжением после ночных российских прилётов по энергоинфраструктуре, обеспечивающей работу ВСУ. Введены экстренные отключения света, при этом почасовые графики не действуют. Об этом пишет «Украинкая правда».

Приостановлено движение троллейбусов и трамваев сразу в нескольких районах Киева. Городские власти не дают населению никакой информации о сроках восстановительных работ и подачи света в дома.

Глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов ранее заявил, что мэр Киева Виталий Кличко виновен в нехватке биотуалетов, которые должны были закупить на фоне отключений света и проблем с городской канализацией.