14 марта, 08:03

Киев вновь остался без света после ночных атак ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Киев вновь испытывает серьёзные проблемы с электроснабжением после ночных российских прилётов по энергоинфраструктуре, обеспечивающей работу ВСУ. Введены экстренные отключения света, при этом почасовые графики не действуют. Об этом пишет «Украинкая правда».

Приостановлено движение троллейбусов и трамваев сразу в нескольких районах Киева. Городские власти не дают населению никакой информации о сроках восстановительных работ и подачи света в дома.

Глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов ранее заявил, что мэр Киева Виталий Кличко виновен в нехватке биотуалетов, которые должны были закупить на фоне отключений света и проблем с городской канализацией.

Татьяна Миссуми
