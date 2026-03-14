14 марта, 08:01

Пожар на Афипском НПЗ потушили, воздух в норме

Пожар на Афипском НПЗ, вспыхнувший после падения обломков беспилотника, полностью потушен, жертв нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Тихорецком районе, где ранее горела нефтебаза, специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха. По данным главы муниципалитета Анатолия Перепелина, все показатели в норме.

«В Тихорецком районе 14 марта в 8:00 результаты замеров проб атмосферного воздуха по всем показателям во всех точках в пределах нормы. Все местные объекты и службы работают в штатном режиме», — отметил Перепелин у себя в соцсетях.

Напомним, минувшей ночью в Краснодарском крае произошла серия взрывов. Местные жители сообщали о работе систем ПВО и звуках сирен в нескольких районах. По словам очевидцев, всего прогремело более десяти взрывов. Также поступала информация о пожаре в одном из населённых пунктов.

