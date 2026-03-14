Бывший муж из Японии два года терроризирует россиянку, подсылая к ней чернокожих мужчин

Жительница Иркутска Дарья почти два года подвергается преследованиям со стороны бывшего мужа из Японии. Он сливает её личные данные в сеть, создаёт фейковые страницы и отправляет к дому женщины чернокожих мужчин за интимными услугами. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Проблемы начались в 2024 году после развода с уроженцем Узбекистана по имени Фарамиру. Мужчина уехал в Японию, получил гражданство и работает менеджером, оставаясь вне досягаемости российских правоохранителей. Он создаёт поддельные страницы в соцсетях от имени Дарьи, предлагая интимные услуги иностранцам, и активно направляет к её дому незнакомцев.

Однажды к квартире женщины пришли полицейские после ложного сообщения о якобы угрозе убийства — всё это было частью провокаций Фарамиру. Телефон Дарьи регулярно забит звонками и сообщениями с предложениями знакомств и интим-услуг. Вся эта ситуация затрагивает и их общего малолетнего ребёнка. При этом Фарамиру продолжает писать письма с признаниями в любви, предлагает «начать всё сначала» и вернуться к совместной жизни в Японии.

