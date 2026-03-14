Группу «Каспийский груз» задержали при въезде на Кипр

На Кипре пограничники задержали российскую группу «Каспийский груз», дуэт собирался въехать в страну по шенгенской визе под видом туристов, но дать на острове концерт ради заработков. О случившемся пишет Mash, комментируя внезапную отмену шоу.

Выступление рэперов было запланировано на 11 марта, но его отменили за два часа до начала. Музыканты просто не смогли въехать в страну, так как их задержали пограничники. Вместо рабочих виз артисты имели простые шенгенские. При этом обманутыми оказались почти 400 зрителей, купивших билеты. Сейчас всем предложено оформить возврат. Также растраты понесли организаторы — было готово оборудование, а звукорежиссёр «заказан» из Греции.

Ранее Life.ru писал, что фанаты группы «Каспийский груз» в Европе остались без билетов и денег после внезапной отмены концертов в Лимассоле и Лондоне. Поклонники жалуются, что рэперы не извинились и не объяснили ситуацию.