14 марта, 08:57

Посольство РФ назвало плодом фантазий Хили слова о причастности Москвы к удару в Эрбиле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Посольство России в Лондоне назвало вымыслом слова главы Минобороны Британии Джона Хили о причастности РФ к удару по базе в Эрбиле. Об этом сказано в заявлении российского диппредставительства.

В диппредставительстве подчеркнули, что Хили дал волю воображению, а американские чиновники не подтверждают эту информацию.

«Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники сами указали, что не обладают какой-либо информацией, указывающей на это», — говорится в заявлении.

Российские дипломаты убеждены, что заявления о «российской угрозе» используются для внутриполитических игр. Они назвали такой подход инверсией морали и частью британского политического дискурса.

В посольстве также напомнили, что именно Лондон поставляет оружие и разведданные для ударов по России, а британские самолёты ведут разведку у российских границ. Кроме того, британский персонал присутствует на Украине, участвуя в обучении и оперативном планировании.

«Вопрос о том, как такая деятельность согласуется с неоднократными заверениями о том, что Соединённое Королевство не принимает непосредственного участия в конфликте, остаётся, мягко говоря, без ответа», — резюмировали в посольстве.

Генерал авиации выдвинул две версии крушения американского самолёта над Ираком
Генерал авиации выдвинул две версии крушения американского самолёта над Ираком

12 марта Минобороны Великобритании проинформировало об атаке беспилотников на военную базу в иракском Эрбиле. Ранее Life.ru рассказывал, что при обстреле там пострадали шесть французских военнослужащих, хотя никто из курдских отрядов «пешмерга» не был ранен.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Владимир Озеров
