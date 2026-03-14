Посольство РФ назвало плодом фантазий Хили слова о причастности Москвы к удару в Эрбиле

Посольство России в Лондоне назвало вымыслом слова главы Минобороны Британии Джона Хили о причастности РФ к удару по базе в Эрбиле. Об этом сказано в заявлении российского диппредставительства.

В диппредставительстве подчеркнули, что Хили дал волю воображению, а американские чиновники не подтверждают эту информацию.

«Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники сами указали, что не обладают какой-либо информацией, указывающей на это», — говорится в заявлении.

Российские дипломаты убеждены, что заявления о «российской угрозе» используются для внутриполитических игр. Они назвали такой подход инверсией морали и частью британского политического дискурса.

В посольстве также напомнили, что именно Лондон поставляет оружие и разведданные для ударов по России, а британские самолёты ведут разведку у российских границ. Кроме того, британский персонал присутствует на Украине, участвуя в обучении и оперативном планировании.

«Вопрос о том, как такая деятельность согласуется с неоднократными заверениями о том, что Соединённое Королевство не принимает непосредственного участия в конфликте, остаётся, мягко говоря, без ответа», — резюмировали в посольстве.

12 марта Минобороны Великобритании проинформировало об атаке беспилотников на военную базу в иракском Эрбиле. Ранее Life.ru рассказывал, что при обстреле там пострадали шесть французских военнослужащих, хотя никто из курдских отрядов «пешмерга» не был ранен.