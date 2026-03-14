Трамп высмеял Обаму мемом о переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social мем, высмеивающий подход бывшего лидера Америки Барака Обамы к переговорам с Ираном. Подписи к картинке гласят: «Обама ведёт переговоры с Ираном» и «Трамп ведёт переговоры с Ираном».

На верхней части изображения показан Обама, предлагающий иранским лидерам огромные стопки денег. На нижней части — «грозный» Трамп, указывающий на небо, где изображены бомбардировщики B-2 Spirit.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные уничтожили все военные объекты на острове Харк. Операция стала одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока.