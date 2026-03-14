FT: Белый дом застал врасплох масштабный ответ Ирана
Ответные удары Ирана застали Белый дом врасплох — президент США Дональд Трамп и его команда не ожидали такого размаха и интенсивности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на бывшего заместителя помощника министра обороны Дану Строул.
По словам экс-чиновника, американское руководство недооценило возможный диапазон ответных действий Тегерана и не просчитало собственные варианты противодействия. Аналитики также обращают внимание, что Иран пока не применял в конфликте свои наиболее современные ракеты и беспилотники.
«Похоже, президент Трамп и его ближайшее окружение не в полной мере осознавали масштабы эскалации и диапазон ответных действий Ирана», — приводит издание слова Строул.
Однако американская администрация пока не намерена сдаваться. Ранее Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе армия США нанесёт «очень сильный удар» по Ирану. По данным СМИ, Вашингтон готов воевать с Тегераном ещё 3-4 недели.
Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.