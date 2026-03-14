FT: Белый дом застал врасплох масштабный ответ Ирана

Ответные удары Ирана застали Белый дом врасплох — президент США Дональд Трамп и его команда не ожидали такого размаха и интенсивности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на бывшего заместителя помощника министра обороны Дану Строул.

По словам экс-чиновника, американское руководство недооценило возможный диапазон ответных действий Тегерана и не просчитало собственные варианты противодействия. Аналитики также обращают внимание, что Иран пока не применял в конфликте свои наиболее современные ракеты и беспилотники.

«Похоже, президент Трамп и его ближайшее окружение не в полной мере осознавали масштабы эскалации и диапазон ответных действий Ирана», — приводит издание слова Строул.