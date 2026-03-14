Попытку Трампа оправдаться за удары по Ирану амбициями Тегерана назвали абсурдом

Президент США Дональд Трамп пытается объяснить нападение Штатов на Иран тем, что власти Исламской Республики якобы вынашивали планы о захвате всего Ближнего Востока. Однако подобные заявления американского лидера звучат абсурдно, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.

«Трамп утверждает, что Иран планировал завоевать весь Ближний Восток, что является бездоказательной и абсурдной попыткой представить внезапное нападение как оборонительное и законное», — уточняется в тексте.

Накануне президент США Дональд Трамп выступил с грозным предупреждением в эфире Fox News. Он объявил о неминуемом, в течение следующей недели, ударе «колоссальной мощности» по иранской инфраструктуре. Американский лидер недвусмысленно дал понять, что происходящее сейчас – это лишь прелюдия к тому, что он назвал долгим и мучительным «восстановлением» для Ирана.