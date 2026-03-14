Донбасс из-за действий киевского режима стал испытательным полигоном для западного вооружения. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Украина и, соответственно, Донбасс превратились в место противостояния, где тестируются новые образцы оружия. Пушилин подчеркнул, что с учётом особенностей некоторых вооружений обеспечить полную безопасность региона крайне сложно.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал западные страны подлинными зачинщиками украинского кризиса. По его словам, эти государства не только запустили конфликт, но и успешно наживаются на нём, решая свои геополитические задачи.