Российский гигантовод вырастил «Чиполлино»

Знаменитый селекционер из подмосковного Электрогорска Александр Чусов, известный своими рекордными тыквами, взялся за лук. Он показал рассаду: перья саженцев уже перевалили за метр. По словам специалиста, вырастить неженок зимой в квартире — полдела.

Главное испытание — доставка в теплицу через заснеженный лес, куда обычной легковушке не проехать. Для этого снарядили пикап, который фанаты уже окрестили «лук-мобилем». Эксперты не сомневаются: осенью всех ждёт очередное овощное чудо, которое заставит конкурентов плакать от зависти.

«Такой лук не стыдно и показать на всю страну! Чипполино вымахал знатный!», — поддержала садовода жительница Павловского Посада Ольга Малютина. Её слова приводит интернет-издание Regions.ru.

Ранее Александр Чусов отправил в США семена «царь-тыкв» в шапках-ушанках. Фермеры осведомлены: наличие «генов Чусова» в генеалогии тыквы свидетельствует о возможности достижения плодом габаритов, сопоставимых с малолитражным автомобилем.