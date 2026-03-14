Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 10:04

В ОАЭ загорелся порт Фуджейры после прилёта беспилотника

Обложка © fujairahport.ae

В ОАЭ пожар охватил порт Фуджейры после прилёта беспилотника, сейчас остановлены операции по погрузке нефтепродуктов до полной ликвидации возгорания. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры, расположенном недалеко от Ормузского пролива, приостановлены после атаки дрона и пожара в субботу утром», — сказано в тексте.

В статье отмечается, что порт был атакован иранскими военными при помощи БПЛА. Возгорание произошло после падения обломков дрона, сбитых ПВО.

Оман сбил БПЛА у границы с ОАЭ
Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что танкер США подвергся удару и загорелся у города Шарджа в ОАЭ. Число пострадавших и обстоятельства атаки уточняются.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar