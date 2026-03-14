В ОАЭ загорелся порт Фуджейры после прилёта беспилотника

В ОАЭ пожар охватил порт Фуджейры после прилёта беспилотника, сейчас остановлены операции по погрузке нефтепродуктов до полной ликвидации возгорания. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры, расположенном недалеко от Ормузского пролива, приостановлены после атаки дрона и пожара в субботу утром», — сказано в тексте.

В статье отмечается, что порт был атакован иранскими военными при помощи БПЛА. Возгорание произошло после падения обломков дрона, сбитых ПВО.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что танкер США подвергся удару и загорелся у города Шарджа в ОАЭ. Число пострадавших и обстоятельства атаки уточняются.