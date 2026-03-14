Молодожёны из Волгодонска разбились на мотоцикле спустя 2 месяца после свадьбы

В Волгодонске произошла трагедия, потрясшая местных жителей. Молодая пара разбилась насмерть, не прожив в браке и двух месяцев. Авария случилась 9 марта около половины десятого утра. 35-летний Сергей ехал на мощном мотоцикле Honda X11 с 21-летней женой Лилианой на пассажирском сиденье.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла и его пассажирка 2004 года рождения скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Волгодонское» Евгений Прасолов.

По предварительным данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением на высокой скорости. Мотоцикл влетел в бордюр, опрокинулся и упал с моста. Оба погибли на месте до приезда скорой. Пара официально зарегистрировала брак 17 января 2026 года.

Ранее страшное ДТП произошло 4 марта на трассе в Зубово-Полянском районе Мордовии: актриса Екатерина Ведунова, известная по сериалу «Склифосовский», и её 15-летняя дочь Элина погибли в результате столкновения с фургоном «Луидор». В Госавтоинспекции республики сообщали, что 45-летняя артистка скончалась на месте, а подросток — в больнице.