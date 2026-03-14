Три месяца свободы: Сколько выходных осталось у россиян в этом году

В 2026 году у россиян осталось 89 выходных дней. С учётом уже прошедших праздников, рабочих дней в году осталось 204, сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА «Новости».

В 2026 году запланировано пять периодов длинных выходных по три дня: в феврале, марте, мае и июне. Также нерабочим будет 4 ноября. Новогодние каникулы предварительно продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года.

Всего в 2026 году в производственном календаре насчитывается 247 трудовых дней и 118 выходных и праздничных.