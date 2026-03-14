14 марта, 10:28

Румынские турагентства перестали продавать авиабилеты в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Румынские турагентства перестали продавать билеты на рейсы в Москву. Об этом в интервью сообщил посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

«Осуществляется давление на поставщиков услуг с целью принудить их к отказу от сотрудничества с нами либо сделать это сотрудничество для нас максимально невыгодным. Туристическим агентствам запрещено продавать авиабилеты до Москвы», сказал дипломат TAСС.

По словам дипломата, власти страны также ограничивают доступ к банковскому обслуживанию, не признают российские паспорта без биометрии и срывают оформление виз. На фоне давления пришлось закрыть Российский центр науки и культуры и школу при посольстве. Липаев подчеркнул, что Бухарест игнорирует принцип взаимности и нервно реагирует на ответные меры Москвы.

Румыния поставляет ВСУ советскую военную технику со своих складов

В то же время Кишинёв не видит ничего плохого в содействии военным операциям Вашингтона. СМИ сообщали, что США готовятся временно перебросить в Румынию до 500 военнослужащих и несколько истребителей. Аэропорт Михаил Когэлничану планируют использовать как хаб для дозаправки и тылового обеспечения операций на Ближнем Востоке.

Юрий Лысенко
