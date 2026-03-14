Боец СВО из Сочи через суд добился выплаты на ребёнка и путёвки в санаторий

В Сочи прокуратура помогла восстановить права участника спецоперации, которому было отказано в единовременной выплате на ребёнка в размере 20 тысяч рублей, а также в получении сертификата на санаторное лечение, причиной отказа называлось отсутствие прописки по месту жительства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«В ходе проведения надзорных мероприятий прокуратурой района собраны доказательства, подтверждающие факт проживания военнослужащего на территории г. Сочи, на дату заключения контракта о прохождении военной службы», — говорится в тексте.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Участник спецоперации получил выплаты на ребёнка и сертификат в санаторий.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, общаясь с журналистами на белорусско-украинской границе рассказала, что участник спецоперации, признанный погибшим, вернулся в ходе очередного обмена пленными.