Госдеп США снизил пошлину за отказ от гражданства на 80%

Госдепартамент США снизил стоимость выхода из гражданства с 2350 до 450 долларов. Об этом сообщает телеканал Newsmax.

Сбор был повышен в 2015 году на фоне наплыва заявок — тогда причиной стало ужесточение налоговых правил для американцев за рубежом. Обещание снизить плату давали ещё в 2023 году, но выполнили его только сейчас.

Саму пошлину за выход из гражданства ввели в 2010 году.

Ранее cудья международной торговли США Ричард Итон обязал администрацию Трампа вернуть импортёрам более 130 миллиардов долларов, собранных по глобальным пошлинам, признанным Верховным судом недействительными в феврале. Таможенной и пограничной службе предписано провести возврат через перерасчет первоначальных пошлин.