Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 11:43

Госдеп США снизил пошлину за отказ от гражданства на 80%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / teal sun

Госдепартамент США снизил стоимость выхода из гражданства с 2350 до 450 долларов. Об этом сообщает телеканал Newsmax.

Сбор был повышен в 2015 году на фоне наплыва заявок — тогда причиной стало ужесточение налоговых правил для американцев за рубежом. Обещание снизить плату давали ещё в 2023 году, но выполнили его только сейчас.

Саму пошлину за выход из гражданства ввели в 2010 году.

С завтрашнего дня США отменят ряд пошлин на импорт некоторых товаров
Ранее cудья международной торговли США Ричард Итон обязал администрацию Трампа вернуть импортёрам более 130 миллиардов долларов, собранных по глобальным пошлинам, признанным Верховным судом недействительными в феврале. Таможенной и пограничной службе предписано провести возврат через перерасчет первоначальных пошлин.

Александра Мышляева
