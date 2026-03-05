Владимир Путин
5 марта, 13:59

Суд США обязал администрацию Трампа вернуть импортёрам $130 млрд незаконных пошлин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Судья суда международной торговли США Ричард Итон обязал администрацию Дональда Трампа начать возврат более 130 миллиардов долларов, собранных в результате глобальных пошлин, которые Верховный суд признал недействительными в феврале. Об этом сообщает The Wall Street Journal.с

Судья издал письменное распоряжение, предписывающее Таможенной и пограничной службе США вернуть средства импортёрам через перерасчёт первоначальных пошлин. Слушание по делу назначено на 6 марта. По словам юриста Ларри Фридмана, это означает, что правительство должно вернуть деньги всем, кто платил.

Всего подано более 2000 исков от компаний, включая Costco Wholesale, FedEx и Pandora Jewelry. Ожидается, что администрация будет обжаловать это решение. Ранее Трамп намекнул, что не намерен упрощать процесс возврата.

Напомним, 20 февраля Верховный суд США признал незаконными все пошлины, введённые на основе IEEPA, в том числе «зеркальные» пошлины, объявленные в апреле 2025 года.

