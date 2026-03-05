Суд США обязал администрацию Трампа вернуть импортёрам $130 млрд незаконных пошлин

Судья суда международной торговли США Ричард Итон обязал администрацию Дональда Трампа начать возврат более 130 миллиардов долларов, собранных в результате глобальных пошлин, которые Верховный суд признал недействительными в феврале. Об этом сообщает The Wall Street Journal.с

Судья издал письменное распоряжение, предписывающее Таможенной и пограничной службе США вернуть средства импортёрам через перерасчёт первоначальных пошлин. Слушание по делу назначено на 6 марта. По словам юриста Ларри Фридмана, это означает, что правительство должно вернуть деньги всем, кто платил.

Всего подано более 2000 исков от компаний, включая Costco Wholesale, FedEx и Pandora Jewelry. Ожидается, что администрация будет обжаловать это решение. Ранее Трамп намекнул, что не намерен упрощать процесс возврата.