Легендарную пышечную на Большой Конюшенной сохранят ещё на три года

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о продлении договора аренды для исторической пышечной на Большой Конюшенной, 25. Заведение, известное с 1958 года как «пышечная на Желябова», останется на прежнем месте ещё на три года.

Прежний договор с Комитетом имущественных отношений истёк, но город заключил новый — в соответствии с законом. Беглов подчеркнул важность сохранения таких мест для идентичности города.

«Сохраняя историческое наследие Петербурга вместе с памятниками и архитектурными шедеврами, мы оберегаем и менее заметные, но не менее значимые для людей места. Вкус этих пышек помнят несколько поколений горожан. Это частичка Ленинграда, нашей живой истории», — отметил губернатор.

Пышечная включена в перечень объектов, представляющих ценность для горожан. Само здание имеет охранный статус федерального значения как «Дом французской реформатской церкви».

В 2019 году по поручению Беглова также удалось сохранить старейшую пирожковую «Хозяюшка» на Московском проспекте.

