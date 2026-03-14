В аэропортах Иванова и Ярославля ввели план «Ковёр»

Росавиация объявила о временных ограничениях на работу двух аэропортов в Центральной России – Иваново и Ярославля. Меры введены для обеспечения безопасности полётов.

Под ограничения попали аэропорты «Иваново (Южный)» и «Ярославль (Туношна)», сообщила пресс-служба Росавиации. На время их работы не принимают и не выпускают воздушные суда. О сроках снятия ограничений пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют следить за информацией от авиакомпаний.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорты Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево) временно приостановили приём и отправку самолётов для обеспечения безопасности полётов. Сроки возобновления работы не раскрываются.