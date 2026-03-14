14 марта, 08:18

Аэропорты Краснодара и Калуги приостановили полёты в целях безопасности

Аэропорты Краснодара и Калуги временно приостановили приём и отправку самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Речь идёт о краснодарском аэропорте Пашковский и калужском Грабцево. Оба прекратили обслуживание рейсов на неопределённый срок. Дополнительные детали не раскрываются, но подчёркивается, что меры носят временный характер.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов, рассказали в Росавиации.

Ранее ночью в Краснодарском крае произошла серия взрывов. Местные жители слышали сирены и сообщали о работе систем ПВО. В результате удара беспилотника по порту «Кавказ» в Темрюкском районе пострадали три человека. Также обломки дронов спровоцировали пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

Владимир Озеров
