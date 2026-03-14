14 марта, 04:05

Ограничения на полёты сняли в пяти аэропортах России

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в ряде аэропортов России. Меры действовали ранее для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиация.

В ведомстве уточнили, что ограничения отменили в аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин). Позднее работу также возобновили аэропорты Волгограда, Краснодара (Пашковский) и Геленджика.

Ранее серия взрывов прогремела ночью в Краснодарском крае. Жители сообщили о звуках сирен и работе систем противовоздушной обороны. Три человека пострадали при ударе БПЛА по порту «Кавказ» в Темрюкском районе. Обломки беспилотников также вызвали возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

Антон Голыбин
