14 марта, 02:53

Ограничения на полёты ввели в аэропортах Саратова и Геленджика

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Саратова и Геленджика. Меры действуют для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиация.

Согласно действующему уведомлению NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы только в промежутке с 8:30 до 20:00. Росавиация пояснила, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Позднее ограничения отменили в аэропорту Калуги (Грабцево). Воздушная гавань возобновила приём и выпуск воздушных судов после завершения действия временных мер.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела ночью в Краснодарском крае. Жители сообщили о звуках сирен и работе систем противовоздушной обороны. Три человека пострадали при ударе БПЛА по порту «Кавказ» в Темрюкском районе. Обломки беспилотников также вызвали возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

Антон Голыбин
